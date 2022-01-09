Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что требования Путина по «гарантиям безопасности» являются нелегитимными. Согласно словам чиновника, холодная война уже завершилась, как и сферы влияния.

В своем посте министр написал:

«Нужно называть вещи теми именами, какие они есть. Глава Кремля требует, чтобы НАТО, США и Европейский Союз признали сферу влияния Российской Федерации над суверенными соседними странами».

Кроме того, глава украинского МИДа напомнил, что как холодная война, так и сферы влияния закончились.

Напоследок он добавил:

«Требования российского лидера Владимира Путина являются нелегитимными. Они наносят существенный ущерб международному миру, а также безопасности».

Как известно, эти самые «гарантии безопасности» в Женеве завтра, десятого января, обсудят Российская Федерация и США. Но уже сегодня, представитель российской делегации Рудьков заявил, что НАТО «пора собирать манатки» и отправляться к границам 1997 года.