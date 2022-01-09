Для решения ситуации вокруг Украины, как пишет «НБН», госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети «Твиттер» предложил два варианта, как можно решить сложную ситуацию вокруг украинского государства.

Так, высокопоставленный американский чиновник пишет, что одним из вариантов является диалог, при помощи которого можно решить разногласия. Второй вариант, по его мнению – это конфронтация с серьезными последствиями для Российской Федерации.

Цитата из заявления госсекретаря:

«У Киева сегодня есть два пути. Один из них – это диалог и дипломатия для решения разных мнений между сторонами, а также предотвращение конфронтации».

Еще одним путем чиновник назвал конфронтацию с серьезными последствиями для Российской Федерации, если она возобновит в отношении украинского государства агрессию.

Кроме того Энтони Блинкен уже озвучивал, что вокруг границы с Украиной Россия сейчас сосредоточила порядка ста тысяч российских военных. Более того, в ближайшее время для Кремля не составит проблемы увеличить это количество в два раза.