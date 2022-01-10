Об этой информации сообщили в Comments.UA, передает «НБН».

В самом начале эксперт отметила, что зима является в Украине традиционным периодом политического затишья. Она уверяет, что связана такая тенденция совсем не с праздничными датами, а с определенного рода усталостью от целого ряда процессов.

«Но это никак не назвать зимней политической спячкой. Если говорить о январе, то, вероятнее всего, фокус внимания заострят на себе переговорные процессы по Украине. Именно они станут ключевой внутренней повесткой», — сказала аналитик.

Затем она сообщила, что в январе будут актуальны те же процессы, которые наблюдались в конце года. В первую очередь, по ее словам, речь идет о внутриолигархических трениях с властью.

«Так же будут иметь место быть попытки о том, что передоговориться. Будут власти договариваться с представителями бизнеса, политики, по грядущим выборам тоже. В феврале же еще будет подходить к окончанию отопительный сезон. Тарифные пакеты, платежки, скачки стоимости – это все уязвимые моменты для украинцев. Вряд ли население выйдет на Майдан, но уже к концу зимы власть может начать испытывать определенный триггер», — сказала в конце аналитик.

До этого же эксперт рассказал, когда в Украине повторится казахский сценарий Майдана: подробности.