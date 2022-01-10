Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинские Новости».

Стало известно о том, сколько экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко потратил в последнее время на услуги юристов. Экс-Гарант, как известно, подозревается в госизмене, а недавно Печерский районный суд Киева наложил арест на его имущество.

На фоне последних событий экс-президент увеличил траты на юристов в 88 раз. Сумму, которую потратил политик на адвокатов, можно увидеть в его декларации.

В декларации от 6 января 2022 года политик отчитался, что потратил на услуги юристов внушительную сумму, а именно почти 11 миллионов гривен.

В СМИ также отметили, что до этого экс-Гарант тратился на услуги адвокатов в октябре прошлого года. Однако по сравнению с расходами в декабре, траты в октябре выглядят намного скромнее. Осенью 2021 года политик потратил на услуги юристов почти 125 тыс. гривен.

В средствах массовой информации предполагают, что существенные расходы на юридические услуги связаны с объявлением Порошенко подозрения в госизмене. Вероятно, бывший президент решил усилить свою юридическую защиту после этого.

К слову, недавно в эфире одного из телеканалов политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что Порошенко «сейчас хуже, чем Януковичу».