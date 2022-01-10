Об этой информации сообщил канал «Резидент», передает «НБН».

«На телеканале Рада начали пиарить президента Беларуси Александра Лукашенко наряду с расстрелом мирных протестующих. Так скоро в Украине дойдут до критики Майдана. Один из спикеров решил поддержать высказывания Лукашенко насчет Казахстана. Протестующих даже нарекали террористами. Для них Токаев, в свою очередь, был умелым политиком, который вел конструктивный диалог», — сообщил в начале источник.

В конце он добавил, что парламентский канал был явно усовершенствован, благодаря чему медиатехнологи Офиса Президента принялись зарабатывать на этом миллионы.

До этого же сообщалось следующее: эксперт раскрыл, что не так с психическим состоянием Зеленского: Чорновил напомнил о детских временах президента.