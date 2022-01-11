Об этом он сказал в эфире телеканала Espreso.TV, передает «НБН».

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко уверен, что в российском Генштабе осознают, что Россия столкнется с огромными человеческими потерями, если пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

«Поверьте, люди в Генеральном штабе МО РФ, они, как профессионалы, а там есть профессионалы, это правда. Они, как профессионалы, четко просчитывают все то, что может быть. И даже сейчас при этих обстоятельствах, когда Украина более сильная, чем в 2014 году, но, безусловно, еще не настолько сильная, чтобы самостоятельно противостоять России, но даже при этих обстоятельствах они понимают, что потери будут колоссальными. И они не могут гарантировать, что театр военных действий может быть только на территории Украины… Ракеты летают и к границам, и перелетают границы», — сказал дипломат.

Огрызко считает, что Украина чувствовала бы себя более уверенно и спокойно, если бы западные партнеры предоставили нашей стране военные средства сдерживания для противодействия российской агрессии.

«В этом есть одно из серьезных направлений работы нашей дипломатии. Нашим западным партнерам нужно объяснять, что они обязанные обеспечить Украину средствами сдерживания самого современного уровня», — сказал экс-министр.

Ранее Владимир Огрызко прокомментировал онлайн-переговоры Байдена и Путина.