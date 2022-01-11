Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The New York Times.



Отмечается, что все планы касательно вторжения в Украину, Кремлю подпортила… погода.



Уточняется, что из-за «недостаточно холодной зимы» Россия не смогла легко передвигать свою технику и оборудованию земле. Если бы земля была замершей, то передвигать военную технику было бы легче.



«Мягкая зима не позволила земле достаточно промерзнуть и дату вторжения пришлось перенести ближе к весне. Сильные морозы, свойственные в январе для Украины, так и не наступили. А пока под ногами болото, наземная операция не может начаться раньше февраля».



Правда, по информации издания, Россия продолжает накапливать свои войска вдоль украинской границы. В частности, появились боевые и транспортные вертолеты, хотя переброска войск в общем замедлилась.

К стати, до этого мы писали, что у Лаврова прокомментировали санкции, которые введет США против РФ в случае вторжения в Украину