Об этом политолог заявил в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Ранее пятый президент Украины, лидер «ЕС» Петр Порошенко анонсировал свое возвращение в Украину. Политик заявил, что он намерен вернуться в Украину 17 января.

Известный политолог Владимир Фесенко вполне допускает, что 17 января мы не увидим экс-Гаранта в Украине. По его словам, Порошенко может перенести свое возвращение в Украину, если почувствует, что риски для него слишком высоки.

«Я не исключаю, что если он будет чувствовать серьезные риски для себя, то может и отложить свой приезд 17 января. Я не исключаю этот сценарий», — сказал политолог.

По мнению Фесенко, пятому президенту стоит вернуться в Украину, иначе его невозвращение создаст эффект трусости.

«Политически для него все-таки стоит вернуться, если обещал вернуться – ты должен продемонстрировать, что не боишься. В противном случае возникнет эффект трусости… Поэтому, он должен вернуться», — сказал Фесенко.

Политолог считает, что история с подозрением Порошенко в госизмене будет продолжаться еще долго.

«Это противостояние с точки зрения пиара, политических технологий, политических соревнований – продолжиться и после 17 января. Это надолго», — подытожил политолог Фесенко.

Примечательно, что в связи с последними событиями Порошенко существенно увеличил расходы на услуги адвокатов.