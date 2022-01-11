Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы ОПУ, украинский лидер призвал западные страны быть готовыми к тому, что нужно будет безотлагательно вводить превентивные экономические ограничения в отношении Москвы. В том числе, с целью противодействия агрессивным намерениям российских властей.

Так, гарант Конституции Украины заявил:

«Позиция стран Запада в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться решительной, жесткой. Нужно быть готовыми к безотлагательному внедрению превентивного пакета экономических ограничений против российской стороны. Цель аких действий – противодействие агрессивным планам Москвы».

Ранее вчера, десятого января, в Женеве состоялись переговоры между российской и американской стороной. В частности, и прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский.