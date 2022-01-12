Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Станислава Белковского.

В Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия-НАТО. Во время переговоров России четко дали понять, что у нее не будет права вето на расширение военно-политического Альянса.

«Права вето на расширение Альянса у Москвы не будет, потому, что не может быть никогда», — пишет Белковский.

Однако Белковский считает, что в ближайшие 10 лет Украину, а также Грузию не примут в состав НАТО.

«Без формальных обязательств этого не делать», — отметил политтехнолог.

При этом, по словам Белковского, главный вывод по итогам переговоров заключается в том, что полномасштабного вторжения России в Украину не будет.

«А главное, по словам генерального секретаря НАТО Столтенберга: благодаря самому факту начала переговоров вероятность большой войны в Европе снизилась. Что и требовалось доказать: все стороны поставят себе в заслугу предотвращение войны, которая на самом деле и не планировалась», — пишет политтехнолог.

К слову, украинский дипломат, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что в российском Генеральном штабе прекрасно осознают, что Россия столкнется с огромными потерями, если решатся на новую войну с Украиной.