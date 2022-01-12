Как информирует «НБН», во время эфира на телевизионном канале «НАШ» Юрий Бойко заявил:

«Я не могу понять логику, которая от них исходит. Нас не берут ни в Европейский Союз, ни в Североатлантический Альянс. Нужно, чтобы была дорога как минимум с двухсторонним движением. Но при этом сигналы поступают такие, как бы, ребята, мы не видим вас там».

Помимо прочего народный депутат добавил, что он может подозревать, почему украинское государство не принимают ни в Европейский Союз, ни в НАТО:

«Лидеры государств обращают внимание на Владимира Зеленского. Они видят и прекрасно понимают уровень коррупции… Они, к примеру, переживают за то, что дадут оружие, а здесь его, не дай Бог, перепродадут. Там понимают, что здесь исчезают деньги, что здесь полная политическая коррупция. И если такие дела на кухне, то какое там может быть НАТО?».

Как известно, в своем новогоднем поздравлении один из лидеров «ОПЗЖ» Юрий Бойко выразил мнение, в 2022-м году Украине таки удастся обрести мир, а гражданам увидеть улучшение качества жизни.