Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тsn.ua.

Так охарактеризовал Генсек НАТО Йенс Столтенберг встречу представителей России и Альянса, которая стартовала 12 января 2022 года в Брюсселе.

«Встреча Совета НАТО-Россия — это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности. Это очень важно, когда в мире растет напряженность», — отметил он.

Как стало известно, на совместном заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с обеспечением безопасности в Европе на фоне наращивания российского военного присутствия у границ Украины.

На переговорах принимают участие от НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг, а также постоянные представители 30 стран-членов Альянса. Российскую сторону представляют замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее мы сообщали о том, что Россия не собирается угрожать, как США: Песков прокомментировал ход переговоров в Женеве.