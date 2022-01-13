Об этом сообщает «НБН».

На своем YouTube-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко показал фрагменты высказываний известного российского пропагандиста Антона Красовского. Он работает на российском телеканале RT.

Красовский призвал украинцев не мечтать о вступлении в НАТО и показал неприличный жест – фигу.

«Нет, нет… Мы введем войска в Украину – это наша земля. Вот вам, а не НАТО (показал неприличный жест), даже не мечтайте т**ри», — заявил пропагандист.

Кроме того, пропагандист заявил, что надо сжечь украинскую Конституцию, в которой закреплено стремление Украины в НАТО и ЕС.

«Сожжем ее на Крещатике, на шинах, на покрышках», — заявил представитель кремлевской пропаганды.

Депутат Алексей Гончаренко, комментируя высказывания пропагандиста, сказал, что Красовский озвучивает то, что у президента РФ Путина в голове.

«На самом деле он говорит то, что у Путина в голове. То, что он несет, не укладывается в любую другую голову, кроме головы Красовского и Путина, — сказал депутат.

Кроме того, в своем Telegram-канале депутат пишет, что высказывая российского пропагандиста, наглядно демонстрируют то, как на самом деле россияне относятся к украинцам и чего они им желают.

«Вдруг если вы забыли, как Украину любит наш «братский народ». Это пост-напоминание о «любимых братьях», которые так и ждут момента, чтобы «поддержать» нас в наших желаниях и начинаниях. Неужели, еще есть люди, которые не видят, как эти «родственники» на самом деле относятся к украинцам?», — пишет парламентарий.

К слову ранее Гончаренко ответил главе Чечни Кадырову на угрозы в адрес Украины, однако после этого столкнулся с комментариями с угрозами в соцсетях.