Об этом он сказал в студии Politeka-Online, передает «НБН».

«На сегодняшний день надо четко сказать, что РФ, непосредственно, в ближайшие недели, месяцы не планирует широкомасштабного наступления», — заявил Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки объяснил, почему он так считает. По его словам, для России полномасштабная война с Украиной будет фактически означать войну с Западом.

«В данной ситуации, во-первых, и ресурс не готов, и геополитически это будет проигрышно. Если она вступает в формат войны с Украиной, то Россия фактически вступает в формат войны с Западом. С Европейским Союзом, как экономическим форматом, форматом безопасности, политическим и транснациональным, но в перспективе и военным. Потому, что развязать войну такого плана – это, понятно, приблизится к территориям стран НАТО. Это будет и разрыв отношений, и уничтожение мирового порядка», — сказал Маломуж.

Украинский генерал считает, что полномасштабное наступление РФ на Украину может перерасти в глобальный военный конфликт.

«Это начало глобальной войны», — считает он.

По словам Маломужа, президент РФ Путин не самоубийца и осознает, чем для него обернется такая война. Генерал считает, что эскалацией возле украинской границы Путин склоняет Запад к переговорам.

«Он хочет, чтобы не только шли на переговоры с ним, но и договаривались на его условиях», — подытожил генерал.

Стоить добавить, что недавно Маломуж сказал, что он думает по поводу воинского учета для женщин.