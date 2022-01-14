Как информирует «НБН», во время разговора с дипломатом из США Джоном Хербстом руководитель ОПУ Ермак Андрей заявил, что Байдену со стороны Владимира Зеленского было предложено проведение переговоров с главой государства-оккупанта Российской Федерации Владимира Путина в трехстороннем формате.

Так, в ходе диалога с руководителем Евразийского центра Atlantic Council Хербстом, Ермак отметил, что президент нашей страны не исключает того, что может быть проведен саммит между украинской, американской и российской стороной на уровне лидеров государств.

Цитата из заявления Ермака:

«Как мы полагаем, это могло бы сработать. Наши партнеры из Соединенных Штатов Америки восприняли это с неким интересом. Но по настоящее время мы ожидаем реакции со стороны России».

Стоит отметить, что ситуация вокруг Украины продолжает оставаться весьма напряженной. А недавно российский пропагандист Красовский и вовсе выступил с угрожающим заявлением в адрес Украины и населения нашей страны.