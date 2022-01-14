Как информирует «НБН», в эфире российского телеканала Russia Today, во время разговора с главредом сайта Московского центра Карнеги Бауновым Александром, Антон Красовский озвучил, какие будут последствия для Украины в случае попыток вступления Киева в НАТО.

Так, в эфире телеканала РФ Красовский заявил, что при попытке вступления Украины в НАТО Россия тут же введет свои войска на украинские земли. Более того, он пригрозил сжечь Конституцию Украины вместе с украинцами на Крещатике на горящих покрышках.

Скандально известный Красовский заявил, что как только будет обнародован план действий относительно вступления украинского государства в Североатлантический Альянс, Москва сразу же введет собственные войска на территорию Украины, и заберет себе эту страну.

При этом пропагандист нецензурно выражался в адрес как нашей страны, так и ее жителей, говоря о стремлении Украины вступить в НАТО:

«Даже можете и не мечтать, тв@ри».

Видео резонансного заявления пропагандиста опубликовал Febspot-канал Ukrainianview.

Стоит напомнить, что пропагандист Красовский в свое время на протяжении трех лет проживал на территории Украины. Это было с 1986 по 1989 годы, когда отец Антона работал в советское время представителем конструкторского бюро на атомных электростанциях. Тогда он проживал вместе со своей семьей в городе Кузнецовске (Вараше).

Стоит отметить, что это далеко не первое и, к сожалению, не последнее заявление подобного характера со стороны российских пропагандистов в адресс Украины. В частности, не так давно мы уже писали о словах Скабеевой по Донбассу.