Об этом сообщает «ТСН» ссылаясь на официального представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, пишет «НБН«.

Он напомнил, что во вторник, 18 января 2022 года, Анналена Бербок должна с официальным визитом посетить Москву, где проведет саммит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Перед этим же, днем ранее 17 января, госпожа Бербок прилетит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой:

«Переговоры в Москве и Киеве заденут ряд двусторонних проблем. В частности, разговор пойдет о насущных вопросах касательно ситуации на украино-российской границе».

Кристофер Бургер также отметил, что предстоящие переговоры пройдут на фоне попытки возобновить переговоры «нормандской четверки».

К стати, недавно стало известно, что в новом правительстве Германии также выступают против поставок оружия Украине.