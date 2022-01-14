Как информирует «НБН», украинский политолог Михаил Погребинский высказал собственное мнение на своем телеграм-канале относительно тех обвинений, которые сейчас предъявляются Порошенко, а также предположил, какое бы дело, открытое против экс-президента, точно не оставило бы ему шансов.

По мнению Михаила Погребинского, «по всей видимости, Петр Порошенко надеется на домашний арест, так как для этого существуют все основания, ведь те обвинения, которые были ему предъявлены, просто смехотворны».

При этом руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии добавил:

«За предъявленные сейчас обвинения Порошенко не должен нести ответственность. Это докажет любой суд. Кроме того, бывший украинский лидер хорошо понимает, что если он не вернется в Украину, то его политическая карьера на этом завершится. А он точно не хочет этого».

Согласно мнению политолога, дела против Порошенко однозначно развалятся. Также он высказал мнение, какие обвинения, если бы власть предъявила их Порошенко, не оставили бы шансов экс-президенту сопротивляться.

«Если бы Владимир Александрович не был настолько глупым, он бы возбудил против Петра Алексеевича дела по совершенно другим статьям. И по них уже практически невозможно было бы сопротивляться. К примеру, Порошенко могли бы вменить вину разворовывания бюджета Минобороны, и прочее… А все то, что сейчас – это липовые дела. Быть может, Зеленский стремиться, объединив дела Порошенко и Медведчука, обнулить их рейтинги. Он почему-то думает, что таким образом сможет улучшить свои позиции».

Касательно меры пресечения Петру Порошенко, то известно, что в Печерском райсуде Киева уже определились с датой ее избрания. Согласно обнародованным данным, это произойдет 17 января в 11 часов.