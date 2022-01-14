Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.



В постановлении указано, что Печерский райсуд Киева назначил судебное заседание на понедельник, 17 января. Начало в 11 часов. На заседании будут избирать меру пресечения Петру Порошенко, по уголовному делу касательно преступной схемы поставок угля из ОРДЛО и содействию террористическим организациям «Л/ДНР».



Как подчеркнули в ГБР, они будут просить у суда, чтобы пятого президента Украины взяли под стражу.

Стоит отметить, что накануне Порошенко обратился к Зеленскому с «плохой новостью».