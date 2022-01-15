Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение чиновницы МИД Британии в социальной сети «Твиттер», внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства призвало Россию прекратить агрессию в отношении украинского государства.

Цитата из сообщения Лиз Трасс:

«Власти Москвы начали активно проводить кампанию дезинформации. Это делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине, а также оправдать собственное вторжение в украинское государство. Кремль обязан немедленно прекратить собственную агрессию против Киева, а также начать конструктивные переговоры».

Немного ранее весьма резонансное заявление о вероятном вторжении Российской Федерации в Украину озвучил бывший глава СВР Николай Маломуж, заявив, что в ближайшие месяцы этого точно не произойдет.