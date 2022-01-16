Алексей Арестович позволяет себе резкую критику в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака и главы государства Владимира Зеленского. Он объяснил, что ему грозит за жесткие высказывания о высшей власти в Украине.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на YouTube-канал политолога Юрия Романенко.

Во время беседы с политическим экспертом советник главы ОП раскритиковал украинское руководство за то, что оно не наказывает подчиненных за невыполнение распоряжений. Арестович подчеркнул, что на месте власти в таких случаях он действовал более жестко.

Политолог уточнил, останется ли Арестович на своей позиции в ОП после такого комментария. Советник главы Офиса президента рассказал, что он никогда не стеснялся высказываться не только перед зрителями, но и говорить свое мнение прямо в глаза руководителям.

Арестович подчеркнул, что он при своей репутации всегда работал на Украину и не служил персоналиям, поэтому он не боится лишиться должности. Самое страшное, что может произойти в такой ситуации – добавление приставки «экс» к советнику Ермака, что для Арестовича не является проблемой.

Кроме того, Арестович в общении с представителями украинской власти позволяет себе более жесткие комментарии. По его мнению, сейчас в нашей стране сформирована культура имитации, из-за которой распался СССР. Он объяснил, что в Советском Союзе выдавали желаемое за действительное, что в итоге развалило страну.

Он отметил, что нужна дисциплина для того, чтобы подчиненные четко выполняли распоряжение высшего руководства, поскольку в итоге любые планы власти по экономике и культуре не срабатывают и проваливаются.

Напомним, что ранее Арестович упрекнул Зеленского в том, что он не выполнил базовые обещание, которые он давал украинцам во время президентских выборов. По его мнению, глава государства не воплотил в жизнь и половины из сказанного с момента, как он получил пост руководителя Украины.