Как информирует «НБН», с таким заявлением в интервью Le Figaro выступил Андрей Ермак, являющийся главой ОПУ.

Согласно словам руководителя Офиса президента нашей страны, Киев уже давно определился со своим выбором. Более того, Украина вполне заслуживает членства в Альянсе. По словам чиновника, решение относительно интеграции украинского государства в НАТО должно быть единогласным, однако в настоящее время никто не знает, когда это произойдет.

В своем интервью Ермак отметил:

«Наша страна ожидает давно уже решения. И в случае если определенные государства-члены против членства Украины в НАТО, то Киев имеет полное право знать об этом».

Кроме того, во время разговора с Андрея Ермака с одним из американских дипломатов, глава ОПУ заявил, что украинское государство полностью готово к вступлению в Североатлантический Альянс.