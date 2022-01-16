Как информирует «НБН» со ссылкой на The Hill в twitter, об этом в интервью Дмитрий Песков рассказал СNN. По его словам, Российская Федерация весьма ждет «очень конкретного ответа на свои очень конкретные предложения».

Цитата из заявления Пескова:

«Мы имеем слишком высокую напряженность на границе между Украиной и Россией. Очень много напряженности в этом регионе Европы».

Также Песков добавил, что такая ситуация является «очень опасной для нашего континента».

По этой причине, согласно словам пресс-секретаря российского лидера, Москва весьма ожидает «прямого ответа» на собственные опасения.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств собственных утверждений о том, что государство-оккупант намерен осуществлять шаги эскалации вокруг украинского государства.

Он подытожил: «Мы все также ждем доказательств».

Касательно военного вторжения, то во внешнеполитическом ведомстве Великобритании уже заявляли, что Россия начала активную кампанию по распространению дезинформации, чтобы при помощи этого можно было скрыть следы вторжения в Украину.