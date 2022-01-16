Политический эксперт не сомневается, что глава Российской Федерации Владимир Путин забрал своих «миротворцев», подавлявших протесты, из Казахстана, поскольку получил соответствующее требование из Пекина.

Пионтковский сообщил, что россияне сразу вывели войска из Казахстана, как только поступил приказ из «великого Китая», информирует «НБН» со ссылкой на Espreso.TV.

Политолог обратил внимание на то, что возвращение «миротворцев» РФ возмутило главных пропагандистов России. Рупоры Кремля вовсю высказывают негодование в соцсетях, при этом им запрещено поднимать эту тему в эфире телеканалов.

«Полное молчание. Все, как и должно быть», — подытожил эксперт.

Также российское руководство приняло решение относительно дальнейших шагов по оккупированному Донбассу. Пионтковский сомневается в том, что Кремль развяжет полномасштабную войну на территории Украины, однако Москва может обострить ситуацию в «республиках» на востоке страны.