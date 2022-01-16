Министр иностранных дел убежден, что страны-соседи России стремятся к интеграции с НАТО, поскольку ищут коллективной безопасности на фоне агрессивной политики Кремля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bild.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Организация Североатлантического договора создана с оборонительной целью и не принуждает страны присоединяться к ней.

Кулеба подчеркнул, что агрессивные действия российского руководства стали мотивацией для соседних с РФ государств искать безопасность в Альянсе. Москва не одно десятилетие подрывала безопасность стран-соседей, создавая у своих границ пояс конфликта.

Министр добавил, если президент России Владимир Путин до сих пор не понял, почему его соседи хотят стать частью Североатлантического Альянса, ему нужно посмотреть в зеркало.

Глава дипведомства Украины прокомментировал «гарантии безопасности», выполнение которых требует Кремль от Запада. Министр заявил, что ультиматум РФ США, НАТО и ЕС – требование от них признания сферы влияния России над суверенными странами. Он добавил, что такие требования российского руководства не являются легитимными.