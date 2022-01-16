По данным издания The New York Times, делегация из Российской Федерации на переговорах с американской стороной намекала на возможность размещения ядерного оружия вблизи границ США.

Журналисты пишут, что дипломаты РФ не говорили о планах Кремля, поэтому трудно оценить серьезность намерений российского руководства, информирует «НБН».

Авторы статьи провели параллель между планами России и Карибским кризисом между СССР и Америкой в октябре 1962 года, когда Советский Союз тайно перебросил на Кубу военные подразделения, ядерное вооружение и системы ПВО.

В то же время главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что давление России на Запад и ультиматумы США по НАТО необходимы Путину для возвращения популярности среди россиян. Глава РФ пытается поднять свой рейтинг, сплотив вокруг себя граждан для борьбы с «врагами» страны.