Венедиктов убежден, что противостояние Кремля с Североатлантическим Альянсом рассчитаны на внутреннюю аудиторию России. Таким образом глава РФ пытается поднять свой рухнувший рейтинг.

В эфире своей радиостанции ведущий сообщил, что Путин пытается вернуть былую популярность стандартной для России «мобилизационной программой» населения. Накануне выборов в 2024 году лидер россиян устраивает «истерику» с Западом для того, чтобы показать гражданам, что их страна находится в «кольце врагов», которые в любой момент готовы нанести удар, пишет «НБН».

Венедиктов объяснил, что «крымский синдром» посыпался и вместе с ним невероятный рейтинг 2014 года, который Путин заработал оккупацией территорий Украины. Любовь россиян, которые стали жить хуже и раздражаются из-за коронавируса, быстро испаряется, поэтому главе Кремля приходится сплотить россиян вокруг себя другим методом.

В то же время политтехнолог Белковский утверждает, что угрозы США и НАТО – это проявление невроза у главы России. Путин после лета 2020 года убедил себя в том, что против него, Кремля и России существует заговор, поэтому сейчас его внешняя и внутренняя политика ужесточилась.