Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможный саммит с участием главы Украины и американского президента. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва не понимает, что может обсуждаться на этой встрече.

Песков отметил, что не было уточнения, о чем будет идти речь на переговорах трех глав государств, сообщает «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Спикер российского президента добавил, что Москве нужно понимать, что украинская сторона хочет обсуждать с представителями Кремля по Донбассу, поскольку руководство РФ не считает свою страну участником конфликта.

Песков не понимает, на кого в вопросе Донбасса надеется официальный Киев – на Вашингтон или переговоры в «нормандском формате». У Путина считают, что Соединенным Штатам Америки не нужно обсуждать отношения Украины и РФ, когда они направлены на выполнение соглашений «Минска». В случае вопроса договоренностей, по мнению Москвы, представители Америки не нужны.

Также Песков сообщил, что глава Российской Федерации напуган «вторжением» Альянса на украинскую территорию. В Кремле рассказали, что руководство России опасается сближения Украины с НАТО.