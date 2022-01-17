В частности, на фоне судебного заседания, как пишет «НБН», свое мнение о борьбе Зеленского и Порошенко высказал в интервью news.ru политолог Михаил Погребинский.

Так, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что действующий лидер Украины весьма боится Петра Порошенко, так как у пятого президента Украины есть сторонники на Западной Украине, в частности, и среди националистов. Помимо того, по мнению политического эксперта, Петр Алексеевич ведет активную кампанию в отношении гаранта Конституции через собственные телевизионные каналы.

Цитата из заявления Погребинского в интервью изданию:

«Владимир Зеленский особенно боится Порошенко. Еще больше, чем Медведчука. Все потому, что Порошенко пользуется поддержкой на Западе. Я не думаю, что Петр Алексеевич совершит переворот или сможет выиграть президентские выборы в нашей стране. У него точно шансов нет. Очень надеюсь и на то, что у Зеленского тоже».

Как известно, по настоящее время судьи не вынесли решение относительно меры пресечения для Петра Порошенко, чье дело рассматривается сегодня, 17 января, в Печерском районном суде Киева.