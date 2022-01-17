Цымбалюк рассказал, что он больше года принимал участие в съемках программ российских пропагандистов. Он объяснил, что изначально ток-шоу Скабеевой позиционировалось как площадка для дискуссий, но вскоре оно «скатилось», как все телевидение РФ.

Журналист признался, что он лично знаком с ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» он знаком лично, информирует «НБН» со ссылкой на его интервью для «24 канала».

Цымбалюк отметил, что у него есть совместная фотография с пропагандисткой, кроме того он получил от нее подарок на день рождения – футболку с Путиным.

Украинец похвалил Скабееву, отметив ее колоссальную работоспособность, обратив внимание на то, что она очень много времени проводит в прямом эфире, что выдержит не каждый ведущий. Журналист назвал «рупор» Кремля мегапрофессионалкой, которая как солдат по команде четко выполняет свою работу.

Цымбалюк рассказал, что Скабеева с выключением камер разговаривает нормально, не устраивает истерик и не кричит что-то в стиле «Путин – бог». Кроме того, так поступают и другие пропагандисты РФ, которые спокойно разговаривают и держат дистанцию. Также журналист объяснил почему россияне недовольны его высказываниями. Украинец отметил, что он остро высказывается о гражданах РФ, однако жители соседней страны держат обиду на него с подачи «рупоров Кремля».