Цымбалюк в интервью с Денисом Казанским заявил, что новое наступление армии России на украинскую территорию маловероятно. Он убежден, что Кремль сыпет угрозами в адрес Украины, поскольку американское руководство «не слушается» Москву.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Журналист не уверен, что у России есть реальная возможность пойти танковыми колоннами внутрь нашего государства, поскольку граждане соседней страны смертные и тоже будут гибнуть во время боевых действий. Он добавил, что именно за это высказывание в РФ его называют экстремистом.

Цымбалюк предупредил, что уровень грязи и угроз военного характера со стороны Москвы возрастет, однако не стоит впадать в панику по этому поводу.

Он объяснил, что Кремль может использовать «республики» Донбасса для введения своих вооруженных сил. На практике официальное введение военных подразделений россиян на эту территорию ничего не изменит, поскольку эта территория и так находится под контролем Москвы.

Также Цымбалюк остро ответил гражданам России, которым не понравилось предупреждение журналиста о том, что украинцы будут защищать свою землю вплоть до убийства жителей РФ, если они вторгнутся на территорию Украины. Он рассказал, как пропаганда Кремля представила его слова как призыв к убийству россиян.