Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Радио Свобода».

Заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council Мелинда Харинг считает, что у президента РФ Владимира Путина есть целый ряд причин для того, чтобы атаковать Украину именно сейчас. Она озвучила все причины, которые могут подтолкнуть хозяина Кремля к новой войне с Украиной.

«У Путина много причин атаковать Украину именно сейчас. Я вижу, как минимум, четыре причины. Во-первых, Путин – стареющий самодержец, он думает о своем наследии. Во-вторых, его никто не остановит, в Европе нет лидера, он видит, что у Байдена падает поддержка и считает его слабым», — сказала Харинг.

Кроме того, эксперт добавила, что Путин не считает Украину суверенным и независимым государством. И последняя причина, которую озвучила Мелинда Харинг – это то, что Путин недоволен своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она ждал уступок от украинского Гаранта, но этого не произошло.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы захватить Украину», — подытожила эксперт.

В свою очередь российский историк, политолог Андрей Зубов сказал, что предсказать действия Путина очень сложно.

«Политика нынешнего руководства РФ нерациональна и неразумна, ее предсказать невозможно… Если конфликта военного не будет – все рассосется, но поддержка Путина явно уменьшится в РФ, он окажется слабаком. А если он начнет войну, то она будет неудачная для РФ. Это будет долгая и тяжелая война, Россия увязнет и Путин также потеряет престиж. В Россию пойдут гробы и она получит санкции», — сказал российский историк.

Стоить отметить, что в Польше заявили, что Путин может начать полномасштабное вторжение в Украину уже в ближайшие дни.