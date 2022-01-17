Как информирует «НБН» со ссылкой на фейсбук-страницу «4 канала», семнадцатого января стало известно о том, что Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы ОПУ Андрея Ермака, а также спикера делегации украинского государства в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Сам Алексей Арестович, как пишет издание, проинформировал, что он уволился из занимаемых должностей по собственному желанию. Именно по этой причине он не будет принимать участия в предстоящей встрече ТКГ по Востоку украинского государства.

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что данная информация «пока что неофициальна», но пошел на такой шаг он исключительно «по личным причинам».

Как известно, сам Арестович ранее уже заявлял, чем могут закончиться его громкие высказывания с критикой в адрес действующей власти. Он предполагал, что максимум, что ему за это грозит – это увольнение. Как видим из ситуации, так оно и получилось.