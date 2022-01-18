Об этом он заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Политолог Андрей Пионтковский сообщил две новости для Украины. Эксперт считает, что Кремль действительно готовится к военной эскалации.

«У меня две новости для Украины – одна плохая, а другая, цинично говоря, хорошая. Плохая, я все-таки думаю, что Путин нападет на Украину. Это условно, ведь он напал еще 20 февраля 2014 года и война продолжается. Я имею в виду, масштабную эскалацию. А хорошая новость для Украины, в циничном или прагматичном смысле, что Путин нападет не только на Украину, а на все НАТО», — сказал эксперт.

Кроме того, Пионтковский добавил:

«В этом вся философия путинской власти, в этом весь смысл так называемого ультиматума. Ведь, какой главный пункт этого ультиматума? Его сформулировал Рябков: (Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, — ред.), «забирайте манатки и убирайтесь вон». Основной пункт ультиматума – это отступление НАТО на границы 1997 года».

Стоить отметить, что ряд экспертов считают, что Запад будет помогать Украине в случае нового витка российской агрессии. Однако не будет отправлять своих военных воевать против РФ. В частности, такого мнения придерживается политолог Владимир Фесенко.