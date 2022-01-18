Российский оппозиционер утверждает, что Запад не противостоял Владимиру Путину тогда, когда он только занял пост главы государства, поскольку мир не видел угрозы со стороны Кремля.

Каспаров объяснил, что главу России недооценивали, поэтому сейчас весь мир пытается остановить его агрессию, сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Оппозиционный политик РФ напомнил, что в стране во время первого десятилетия правления Путина постоянно говорили о том, что будет намного хуже, если он уйдет из власти. Каспаров подчеркнул, что россиян пугали тем, что на месте Путина будут какие-то фашисты.

В то же время российская оппозиция предупреждала о том, что фашизм придет в страну вместе с действующим главой государства, однако никто к ней не прислушался.

Оппозиционер убежден, что игнорирование политики главы Кремля ухудшило ситуацию: укрепившись лидер россиян начал воплощать самые страшные планы.

Каспаров объяснил, что Путин и его окружения не просто хотят остаться у власти, им важно сохранить огромные капиталы, нажитые с помощью коррупции и ресурсов РФ. В связи с этим оппозиционный политик предполагает, что российский президент готовится к войне.

Отметим, что эксперт назвала четыре причины у Путина, чтобы именно сейчас напасть на Украинское государство. Она утверждает, что для Кремля Украина не является суверенным и независимым государством.