Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

По мнению политолога Андрея Золотарева, то, что Зеленский не сделал этого раньше, многие воспринимали, как «оправдательный приговор» для Порошенко.

Однако, как отметил политолог, действующему президенту не удавалось серьезно заняться экс-президентом по двум причинам. Во-первых, Запад негативно ставился к перспективе ареста Порошенко, считая его преследование политическим. Во-вторых, этому мешала неэффективная работа правоохранительных органов в нашей стране.

Золотарёв считает, что сегодня даже Байден не захочет вступаться за экс- президента Украины, поскольку у него с Порошенко связано очень много не самых приятных воспоминаний.

«Но для них Порошенко «свой сукин сын», и правила игры могли быть нарушены, о чем в 2019 году Зеленского предупреждал Квасневський, предостерегая его от преследования Порошенко», — отметил политолог.

По его словам, Порошенко вряд ли окажется в тюрьме, однако эта ситуация может нанести серьёзно повредить его репутации.

Ранее мы сообщали о том, что «Шоколадный заяц» перестал «бегать по полям» — Золотарев пояснил, что заставило Порошенко вернуться в Украину.