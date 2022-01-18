Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

Как отметил политолог Андрей Золотарев, экс-президенту предъявлено очень серьезное обвинение, и ему трудно будет доказывать, что его преследуют по политическим мотивам. В лучшем случае, он попытается доказать, что все его дела с углем и Медведчуком были в интересах Украины, а не ради собственной выгоды.

По мнению политолога, в сегодняшней ситуации, при всех претензиях к Зеленскому, действующий президент выглядит «более живым», чем Порошенко.

Прячась за границей, бывший президент выжидал, что «налипший слой грязи со временем отпадет, однако этого не произошло».

Золотарев считает, что в силу своего упавшего рейтинга, Порошенко уже вряд ли сможет стать президентом Украины. И даже если ему как-то удастся пробиться во второй круг, он все равно проиграет.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский всерьез взялся за Порошенко, и вряд ли Запад захочет вступиться за экс-президента Украины: политолог