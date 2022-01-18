Директор внешней разведки РФ прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством по делу экс-главы Украинского государства. Нарышкин назвал дело против Порошенко преследованием политика со стороны официального Киева.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Российский политик упрекнул власти Украины в репрессиях против главы партии «Европейская солидарность», охарактеризовав происходящее как «грязную внутреннюю кампанию» в нашей стране.

Он добавил, что дело против Порошенко «не поднимет репутацию» руководства Украины. Давать дополнительные комментарии Нарышкин отказался.

Неожиданный вывод о деле против пятого президента Украины сделал и член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. В эфире одного из украинских телеканалов нардеп назвал происходящее с Порошенко «полным идиотизмом». Политик не сомневается, что украинское руководство боится бывшего лидера украинцев.