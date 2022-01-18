Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «НБН».

В самом начале экс-нардеп начал с того, что президент Украины Владимир Зеленский по-своему воспринял заявления Порошенко. Известно, что тот говорил, будто бы лидер страны должен перестать принимать наркотики. По информации Березы, Зеленского задели вышеупомянутые заявления.

«Теперь в ультимативном порядке Зеленский начал требовать от собственных решал, чтобы организовали арест Порошенко. Теперь будут качели, так как в окружении Зеленского прекрасно понимают, чем подобная инициатива закончится», — заключил Береза.

На этом фоне неизвестно, что все-таки решили у Зеленского, и откуда появилась данная информация. Не исключено, что в ОП работают люди, которые напрямую как-то связаны с Березой.

Помимо этого, источник ОП представил закрытую социологию Зеленского по украинцам: инсайдер сказал, что происходит.