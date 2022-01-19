Об этой информации сообщил 112UA.TV, передает «НБН».

В самом начале Погребинский начал издали. По его словам, Зеленский прекрасно осознает тот факт, что ему необходимо удерживать ситуацию в стране, дабы дойти до следующего президентского срока.

«В противном случае, перспектива его ждет опасная. Если сегодня он может спокойно перемещаться, но с большим количеством охраны, то потом что? Бывшие президенты нанимают себе в охрану 1-3 человек, но никак не 100. Понятно, что ему придется эмигрировать, бросив все здесь», — сказал Погребинский.

Затем он выразил уверенность, что для гаранта Конституции все вышеупомянутое является испытанием. Так же Погребинский добавил, что Зеленский и другие функционеры ОП продумывают стратегии, чтобы лидер страны остался во главе государства на второй срок.

«Проблема в другом. Допустим, если бы он хотел уйти, то альтернатива сложная вырисовывается. У него много серьезных врагов. Здесь, если изберут другого человека, оставаться опасно. Как мне кажется, он все это обдумывает каждый вечер», — заключил эксперт.

Что примечательно, Зеленский поставил ультиматум по Порошенко: Береза сообщил, какое указание дал президент.