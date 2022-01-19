Информацию передает «НБН», ссылаясь на «РБК».

В плане визита госсекретаря США встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Главы дипломатических ведомств двух стран намерены обсудить ряд вопросов, касающихся стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, а также сотрудничества в торговой и инвестиционной деятельности.

Кроме того, Блинкен должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данный визит главы американской дипломатии является подтверждением того, что США последовательны в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Блинкен намерен встретиться с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы сообщить о планах, в случае обострения ситуации и эскалации со стороны РФ.

Такие поездки и консультации госсекретаря США являются частью дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности, связанной с наращиванием вооружений России возле украинских границ и угрозой агрессии против Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию: предлагает обсудить разногласия.