Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «НБН».

«В столице Украины, городе-герое, на Троещине станцию скоростного трамвая «Генерала Ватутина» решили переименовать. Назвали ее в честь нацистского преступника обер-лейтенанта СС Романа Шухевича», — написал в начале Кива.

Затем он сказал, будто бы Украину изуродовали с помощью фашизма и гомосексуалистов. После этого он выразил уверенность, что государство должно очиститься от всего вышеупомянутого. Затем же речь пошла внезапно о президенте Украины Владимире Зеленском, нынешнем лидере партии «Европейская Солидарность» Петре Порошенко и градоначальнике Киева Виталии Кличко.

«Зеленский, Кличко, Порошенко являются моральными деградировавшими уродами. Они продали память собственных предков. Ваши фамилии будут прокляты. Их запишу в истории как имена тех, кто предал собственный народ!», — заключил Кива.

Тем временем, Зеленский поставил ультиматум по Порошенко: Береза сообщил, какое указание дал президент.