Генсекретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время дискуссии «Новый мировой (без) порядо» сообщил, что скоро Кремль получит предложения НАТО по вопросу «гарантий безопасности».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на онлайн-трансляцию дискуссии в Twitter.

Генсек Альянса отметил, что документ затронет такие ключевые вопросы, как военная активность и размещение ракет. Он добавил, что в Кремле знают о том, что вскоре они получат от НАТО предложения организации в ответ на ультиматум Москвы в письменном виде.

Обсуждая вопрос получится ли Организации Североатлантического договора договориться с российской стороной, Столтенберг ответил, что об этом говорить еще рано.

Напомним, что власти России требуют от Альянса отказаться от расширения на восток и отказать Украине в интеграции.

Накануне НАТО представило документ, из которого стало понятно, что организация передаст Украине специальные объекты. Спецтехнику перебросят из Мексики на территорию Одессы.