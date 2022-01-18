Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на документ Агентства НАТО, передает «НБН».

Отмечается, что уже в ближайшие дни состоится дислокация спецтехники в Одессу. Ее перебросят из Мексики в Одессу. Все это будет осуществляться в рамках передачи техники Киеву. Известно, что НАТО собирается передать Украине только 3 единицы специальных объектов.

Речь идет о трех вертолетах типа «МИ-17». Было дано техническое задание о том, чтобы доставить их из техасского населенного пункта Веракрус до Одессы с помощью моря. На этом фоне пока неизвестно, для чего вертолеты прибывают. Журналисты предполагают, что Украина должна их отремонтировать и модернизировать. Однако точная информация остается неизвестной.

Временем ранее еще поступало сообщение: все решится на следующей неделе – в Европе сказали, чего ждать Украине от РФ.