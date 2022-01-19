Об этой информации Моисеенко рассказ в эксклюзивном интервью «НБН».

В самом начале эксперт начал с того, что правительство намеревается всеми силами вывести финансовый оборот в стране из «тени». Более того, он уверен, что власти ходят увидеть, что же люди прячут в своих карманах.

«Наше правительство все ведёт к тому, чтобы полностью узнать, сколько, у кого есть денег и, соответственно, как бы контролировать все процессы. Когда есть серые деньги- правительство не контролирует то, что происходит. И все сделки, которые проходили с инвесторами они ж нигде никак не отображались, налоги не платились и так далее. А на данный момент они хотят «залезть в карман каждому украинцу», чтобы мимо них не одна муха не пролетела. Они хотят знать каждую транзакцию. Всё идёт к тому, что они хотят все контролировать», — сказал Моисеенко.

До этого же источник ОП представил закрытую социологию Зеленского по украинцам: инсайдер сказал, что происходит.