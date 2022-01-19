Как информирует «НБН», бывший президент Украины Петр Порошенко в своем телеграм-канале написал:

«Мы вчера воспрепятствовали планам Зеленского вернуть Украину во времена Януковича. Мы выиграли день, но впереди продолжалась борьба, чтобы защитить Украину. Нам нужно единство, чтобы оградить страну от Путина, и крепкий строй, чтобы уберечь ее от разрушительных последствий бездумного правления зеленых клептократов. Но никаких сомнений: Украина победит!».

Касательно судебного процесса над Петром Алексеевичем Порошенко, известно, что вчера, 17 января, заседание длилось с 11 часов утра и немного дольше, чем до 22 часов вечера. В итоге судья принял решение перенести его на сегодня, 19 января 2022 года, на 14 часов дня.

Ситуацию вокруг Порошенко и Зеленского сейчас тщательно мониторят не только украинские политики и политические эксперты, но и на Западе. В частности, бывший секретарь НАТО Расмуссен высказался, что в случае с Порошенко, власти необходимо сделать исключение.