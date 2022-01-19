Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинские новости».

Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко рассказал о своих ближайших рабочих планах. Как оказалось, уже в ближайшее время экс-Гарант планирует совершить ряд рабочих поездок. Примечательно, что это зарубежные визиты.

Главная проблема для Порошенко заключается в том, что суд обязал его сдать свои паспорта для выезда за границу. Политик заявил, что данное решение суда является препятствием для его политической деятельности.

«Первый визит с 25 января в НАТО», — сообщил политик журналистам.

Как известно, суд отказался арестовывать политика. Его отпустили под личное обязательство. Также политику придется сдать свои паспорта для выезда за границу.

Стоить отметить, что поддержать Порошенко пришло огромное количество его сторонников. Под зданием Печерского суда они начали собираться с самого утра. Не обошлось без столкновений с силовиками.

После объявления решения суда сторонники политика не стали расходиться – они пошли в сторону Банковой.

К слову, после объявления решения суда Порошенко и его сторонники спели гимн Украины.