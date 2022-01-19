Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Программой визита госсекретаря США предусмотрено обсуждение путей по дипломатическому урегулированию разногласий между Украиной и Россией, а также вопросов, связанных с увеличением военной помощи Украине со стороны западных стран-членов НАТО и поставках дополнительного вооружения для ВСУ, в том числе «Стингеров» и «Джавелинов».

Как известно, ранее нашу страну посетили сенаторы от демократической и республиканской партий США, а также новый глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

Вместе с тем, по мнению политолога Тараса Березовца, Блинкен обязательно поднимет вопрос о судебном преследовании экс-президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, сам факт того, что глава дипломатии США прибыл в Украину в день рассмотрения судом вопроса об установлении меры пресечения лидеру «Европейсой солидарности», означает, что, либо опять не будет принято никакого решения, либо Порошенко отпустят.

«Зеленскому просто не оставят выбора, — подчеркнул Березовец.

Ранее мы сообщали о том, что Порошенко пойдет до конца: политолог объяснил, почему Зеленский оказался в незавидной ситуации.