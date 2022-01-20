Информацию передает «НБН», ссылаясь на Рravda.com.ua.

Глава Белого дома пояснил, на какие гибридные атаки США будут реагировать жесткими мерами.

Как сказал Байден, он четко указал Путину, что кроме прямого вторжения России в Украину, США совместно с партнерами будут жестко реагировать и на гибридные формы агрессии.

«Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Россия неоднократно прибегала и к другим способам агрессии, помимо открытых военных действий: так называемые «атаки в серой зоне» и операции российских военных без российской формы», — подчеркнул глава Белого дома.

Также Байден напомнил о «зеленых человечках», кадровых военных РФ, которые без опознавательных знаков участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Упомянул американский президент и о кибератаках России, которые также будут считаться элементами гибридной войны, и на которые реакция США будет незамедлительной.

Ранее мы сообщали о том, что США будут считать вторжением в Украину любое пересечение украинской границы: Псаки заявила о едином ответе на агрессию России.