Информацию передает «НБН», ссылаясь на Nv.ua.

Такое заявление сделала пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Факт перехода границы с Украиной любыми войсками РФ будет расцениваться США, как новое вторжение. В таком случае последует быстрый, суровый и единый ответ Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО», — заявила она.

Также Псаки напомнила о том, что не так давно президент США Джо Байден дал ясно понять российскому президенту Владимиру Путину о неотвратимости наказания в случае агрессии России против Украины.

Как известно, наращивание войск и боевой техники РФ активно началось обсуждаться в западных СМИ с октября 2021 года. При этом подчеркивалось, что Россия готовит вторжение в Украину на конец года. По словам министра обороны, в декабре прошлого года общая численность российских войск у границ Украины и в так называемых ОРДЛО составляла порядка 95 000 бойцов.

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